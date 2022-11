Gegen Dauerrivale: Friedberger Volleyballer peilen nächsten Sieg an

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg wollen im Heimspiel gegen Zschopau den nächsten Erfolg. Ein Spieler kehrt zurück, ein anderer fällt aus.

Am Samstagabend empfangen die Volleyballer des TSV Friedberg den Langzeitrivalen aus Zschopau. Spielbeginn ist um 20 Uhr.