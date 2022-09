Glänzender Auftakt: Friedberger Volleyballer starten in die Saison

Die Herren des TSV Friedberg messen sich im Auftakt der Dritten Liga mit Zschopau – und zeigen eine eindrucksvolle Partie.

Den Volleyballern der ersten Herrenmannschaft des TSV Friedberg ist der Saisonauftakt geglückt. Vergangenen Samstag reisten die Männer des Drittligisten mit einem fast vollständigen Kader von 13 Spielern zum VC Zschopau, um das erste Saisonspiel zu bestreiten.

Erfolgreiche Friedberger Volleyballer in Zschopau

Dementsprechend motiviert starteten die Gäste in den ersten Satz. Friedberg schlug druckvoll auf und ging durch eine solide Feldverteidigung früh deutlich in Führung. Asse von Drittligadebütant Michael Czap und Youngster Niklas Uhl verdeutlichten die frühe Führung zum 2:6 für die Gäste. Die anschließende Auszeit des Zschopauer Trainers Andreas Richter brachte keine Wendung. Die Heimmannschaft war von den mutig aufspielenden Gästen sichtbar überrascht. Mit fünf Aufschlägen in Folge machte der Friedberger Außenangreifer David Strobel zum Spielstand von 8:17 deutlich, an wen hier Satz eins gehen soll. Passend verwandelten die Gäste den ersten Satzball konsequent zum 13:25.

In Satz zwei wendete sich das Blatt. Wie ausgewechselt fand Zschopau in das Spiel, nahm solide an und setzte die Gäste im Gegenzug mit starken Aufschlägen unter Druck. Nun waren es die Friedberger, die einem 6:2-Rückstand hinterherlaufen mussten. Nach einer Auszeit durch Trainer Gärtner kämpften sich die Gäste bis auf einen Zähler zum 15:16 ran, ehe es Zschopau gelang, sich vier Punkte abzusetzen und Satz zwei mit 25:22 für sich zu entscheiden.

Das Spiel war ausgeglichen und bescherte den Zuschauern spannende Ballwechsel. Mitte des Satzes konnten sich die Friedberger dann mit einer Aufschlagsserie zum 14:9 absetzen. Die erste Auszeit und ein Wechsel beim VC Zschopau erzielten kaum eine Wirkung, sodass sich die Friedberger weiter zum 14:21 absetzen konnten. Zschopau gelang es, sich auf vier Zähler heranzukämpfen, ehe die Gäste den Sack zu machten und den dritten Satz 25:20 gewannen.

Friedberg startet mit drei Punkten in die Saison

Mit zwei Sätzen im Rücken starteten die Gäste dann auch Satz vier dominierend und gingen schnell 3:0 in Führung. Leichte Unkonzentriertheiten im Team um Spielkapitän Christian Hurler brachte die Heimmannschaft jedoch wieder auf zwei Zähler heran. Und das Spiel schien erneut sehr ausgeglichen.

Trainer Gärtner reagierte und brachte Pohl für Erhardt auf der Außenposition. Pohl übernahm Verantwortung in der Annahme und ermöglichte so Friedbergs Zuspieler Michael Hurler, seine beiden Mittelangreifer Czap und Kaiser das ein ums andere Mal erfolgreich einzusetzen, ehe Routinier David Strobel seiner Führungsrolle gerecht wurde und mit einem Monsterblock den Satz mit 25:23 und somit auch das erste Spiel endgültig für Friedberg entschied.

„Wir sind überglücklich, mit 3 Punkten in die Saison zu starten – das wünscht sich jedes Team. Auch wenn wir zwischendurch etwas nervös waren und einige Dinge noch nicht wie abgesprochen funktioniert haben, war es insgesamt eine solide Leistung und ich bin zufrieden mit den Jungs. Jetzt haben wir erstmal zwei Wochen Zeit, an unseren Baustellen zu arbeiten und uns auf das erste Heimspiel gegen Jena vorzubereiten. Vor heimischer Kulisse wollen wir auf jeden Fall eine gute Figur abgeben und weiter punkten“, so Trainer Matthias Gärtner nach dem Spiel.

Kader: Hurler C., Hurler M., Kaiser, Erhardt, Pohl, Husemann, Czap, Gärtner F., Uhl, Strobel, Sauerstein, Gallina, Kessler.