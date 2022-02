Keine Konstanz: Friedberg unterliegt im Topspiel deutlich

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg können beim Spitzenreiter ASV Dachau nur phasenweise mithalten und kassieren eine 0:3-Pleite. So geht es jetzt weiter.

Das Spitzenspiel in der 3. Liga Ost endete für die Volleyballherren des TSV Friedberg mit einer deutlichen 0:3-Niederlage beim Favoriten ASV Dachau. Nur im zweiten Satz konnte die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Jürgen Malter mithalten.