Krimi in Aufstiegsrunde: Friedberg bringt Favorit an Rande der Niederlage

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg unterliegen zum Auftakt der Play-offs Eltmann denkbar knapp in fünf Sätzen. Fast jeder Durchgang ist ein Krimi.

In einem umkämpften und spannenden Volleyballmatch unterlagen die Friedberger Volleyballer zum Auftakt der Aufstiegsrunde dem Favoriten VC Eltmann denkbar knapp mit 2:3. Gegen den Aufstiegsaspiranten zeigten die Herzogstädter die beste Saisonleistung und ließen erkennen, dass sie auch mit einem Topteam mithalten können.