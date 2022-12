Letzter Spieltag: Friedberg will mit Erfolgserlebnis in die Play-offs

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg empfangen am Samstag Schwaig zum letzten Spiel der Vorrunde. Dabei können die Herzogstädter frei aufspielen und durchprobieren.

Am Samstag empfangen die Volleyballer des TSV Friedberg den SV Schwaig II zum letzten Spieltag der Vorrunde der Dritten Bundesliga Ost, bevor das Team um Trainer Matthias Gärtner in die Weihnachtspause geht.