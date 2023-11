Nach 0:2-Satzrückstand: Friedberger Volleyballer gewinnen Krimi

Plus Die Drittligavolleyballer des TSV Friedberg liegen gegen Eibelstadt bereits deutlich zurück. Dann drehen die Gastgeber die Partie doch noch.

Einen echten Volleyballkrimi erlebten die rund 60 Zuschauenden beim Heimspiel des TSV Friedberg gegen den TSV Eibelstadt. Mit dezimiertem Kader boten die Gastgeber einen großen Kampf und siegten am Ende mit 3:2.

Nachdem zu Beginn der Woche bereits fest stand, dass David Strobel und Christian Pohl aus privaten Gründen nicht am Spiel teilnehmen können, fiel kurzfristig auch Zuspieler und Kapitän Michael Hurler krankheitsbedingt aus. Entsprechend begann eine Truppe, die so noch nie gemeinsam auf dem Feld stand. Viele Abstimmungs- und Kommunikationsfehler dominierten den ersten Satz und der TSV Friedberg lief früh einem Rückstand hinterher. Auch die beiden Auszeiten beim Spielstand von 8:12 und 16:20 von Trainer Matthias Gärtner fruchteten nicht. Die Gäste hatten stets einen komfortablen Vorsprung und nutzten den zweiten ihrer fünf Satzball souverän zum Gewinn des ersten Satzes.