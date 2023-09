Volleyball

vor 18 Min.

Nach verpasstem Aufstieg - Friedberger Volleyballer vor schwieriger Saison

Die Volleyballer des TSV Friedberg starten am Freitag in die neue Drittligasaison. Nach zahlreichen Abgängen wartet eine schwierige Spielzeit.

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg starten in die neue Saison. Nach einem Umbruch steht das Team von Trainer Markus Gärtner vor einer ungewissen Spielzeit.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Die Saison liegt in Sichtweite und doch kann Trainer Matthias Gärtner erst seit Kurzem „einigermaßen vernünftig“ trainieren. „Durch die Urlauber, die Bechvolleyballsaison sowie die Verletzten war das sehr schwierig. Eigentlich hatten wir nur eine sehr kurze Vorbereitung“, so der Trainer der Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg, die am Freitag in die neue Spielzeit starten. Auch an diesem Mittwochabend rund anderthalb Wochen vor dem Start sind es nur sieben Spieler, die sich ans Netz wagen. Annahme, Sprung, Schmetterschlag. „Und jetzt umgekehrt“. Gärtner feuert die wenigen verbliebenen Spieler an, gibt Anweisungen. Mit zwölf Spielern ist der Kader der Herzogstädter in dieser Saison arg begrenzt. In der vergangenen Spielzeit verpassten die Friedberger knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das sind die Ziele.

Volleyball TSV Friedberg die Volleyballer des TSV Friedberg bereiten sich auf die Saison in der 3. Liga vor. Nach zahlreichen Abgängen wartet eine schweirige Spielzeit auf das team um Trainer Matthias Gärtner. Foto: Sebastian Richly

Die TSV-Volleyballer backen nun deutlich kleinere Brötchen, wie Abteilungsleiter Wolfgang Ruf klarmacht: „Wir haben zahlreiche Abgänge, darunter auch ganz wichtige Spieler. Die jungen Spieler, die nachkommen, haben zwar Talent, aber können das Team noch nicht tragen.“ Mit Lennart Husemann, Hannes Steffan und Niklas Uhl (ASV Dachau) sind wichtige Stützen nicht mehr dabei. Hinzu kommt, dass David Strobel aufgrund seines Umzugs nach München nicht mehr so oft trainieren kann. „Aufgrund unserer Situation hat er sich bereit erklärt, wann immer möglich, auszuhelfen. Aber da er nicht regelmäßig trainieren kann, gibt es natürlich einige Fragezeichen“, erklärt Matthias Gärtner. Auch Michel Czap, Christian Pohl und Fabian Gumpp, der die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll trainiert, stehen nicht mehr zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen