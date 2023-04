Volleyball

18:00 Uhr

Nach verpassten Aufstieg: So rüsten sich Friedbergs Volleyballer für neue Saison

Plus Nach dem knappen Scheitern in den Play-offs blicken die Volleyballer des TSV Friedberg bereits auf die neue Spielzeit. Personell gibt es Veränderungen.

Von Sebastian Richly

Was war das für ein Saisonfinale für die Volleyballer des TSV Friedberg. Im letzten Spiel der Play-offs war das Team von Trainer Matthias Gärtner ganz nah dran am Aufstieg in die 2. Liga. Am Ende blieb nur der undankbare vierte Platz. Die Friedberger wollen auch in der kommenden Saison angreifen. Der Modus könnte sich ändern, auch personell gibt es Veränderungen.

Trainer Matthias Gärtner freut sich auf die kommende Saison. Foto: Sebastian Richly

Allerdings nicht auf der Trainerbank. Matthias Gärtner geht in seine zweite Saison beim TSV. Der 49-Jährige ist mit seinem ersten Jahr sehr zufrieden: „Wir haben unser Ziel erreicht und waren nah dran an Platz drei. Natürlich wäre das möglich gewesen, aber das ist schon okay“, so der Coach, der hinzufügt: „Noch steht nicht endgültig fest, ob auch der Dritte aufsteigt. So haben wir jedenfalls Planungssicherheit, denn wir haben keine Lizenz für die 2. Liga beantragt.“ Nur eine Sache hat den Bobinger, der am Gymnasium in Königsbrunn unterrichtet, gestört: „Beim letzten Spiel war die Halle voll und es herrschte eine tolle Stimmung. Schade, dass wir so eine Kulisse nicht immer haben.“

