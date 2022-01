Volleyball

18:38 Uhr

Nach Zwangspause: Friedberg startet mit Doppelspieltag

Plus Die Volleyball-Männer des TSV Friedberg dürfen am Wochenende wieder eingreifen. Zwei wichtige Spiele stehen an. Am Sonntag muss das Team zu Hause ran.

Nach mehr als einem Monat Zwangspause geht es am Wochenende für den Friedberger Volleyball-Männer endlich weiter mit der Saison. Aufgrund der Spielausfälle stehen für das Team von Trainer Jürgen Malter gleich zwei Partien auf dem Programm. Am Samstag muss der Tabellenzweite der Dritten Liga Ost beim VC DJK München-Ost/ Herrsching ran, Sonntag empfangen die Friedberger den TSV Deggendorf in der eigenen Halle.

