Nicht konstant genug: Friedberger Volleyballer verpassen Platz zwei

In Eltmann verlieren die Volleyballer des TSV Friedberg und können Platz zwei der Aufstiegsrunde der Dritten Liga nicht mehr erreichen. Ein Ziel bleibt.

Nichts zu holen gab es aam vierten Spieltag für die Volleyballer des TSV Friedberg in der Aufstiegsrunde der 3. Liga. Die Gastgeber vom VC Eltmann gewannen verdient mit 3:1 Sätzen.

Friedbergs Trainer Jürgen Malter machte sich durchaus einige Hoffnungen vor dem Spiel: Sollte es seinem Team gelingen, eine ähnlich starke Leistung wie im Hinspiel abzurufen, wäre ein Achtungserfolg auch im Bereich des Möglichen gewesen. Mit einem Sieg hätten die Herzogstädter noch bis auf Rang zwei vorrücken können. Doch daraus wird nun nichts. Am Ende des Tages jubelten die Oberfranken.

Furios starteten die Gäste in Satz eins. Mit Druck im Angriff sowie einer geringen Fehlerquote gelang es sogleich, den Favoriten unter Druck zu setzen. Der VC Eltmann schien überrascht vom Friedberger Selbstverständnis und leistete sich seinerseits den ein oder anderen leichten Fehler. Für Stabilität sorgte auf Friedberger Seite eine gute Annahme mit Libero Hannes Steffan und den Außenangreifern Sebastian Griffel und Fabian Gumpp. Spielmacher Michael Hurler verteilte die Bälle immer wieder überraschend und Friedberg gewann einen engen und umkämpften Durchgang mit 25:23.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Eltmänner jedoch verbessert. Mit einem guten Zuspiel und wuchtigen, platzierten Angriffen setzten sie sich im Laufe des Durchgangs ab und entschieden den zweiten Satz mit 25:19 für sich. Die Friedberger, die auf fünf Spieler verzichten mussten, verloren im dritten Durchgang nun gänzlich den Faden. Rasch ging der VC in Führung. Die hohe Fehlerquote des TSV – gerade im Aufschlag – weckte schmerzhafte Erinnerungen an einige besonders schwache Auftritte in der Hinrunde. Malter reagierte und brachte Niklas Uhl sowie Benjamin Sauerstein ins Spiel. Durch ein deutliches 25:13 ging der VC Eltmann jedoch mit 2:1 in Führung.

Doppelspieltag zum Abschluss: Platz drei ist das Ziel

Der TSV versuchte jetzt alle Optionen zu ziehen. Nach aufkommenden Problemen in der Annahme rutschte Ersatzkapitän Michael Stöcker nun auf die für ihn ungewohnte Außenposition. Auch im Angriff erwartete man sich durch eine bessere Abschlagshöhe mit Stöcker und Uhl wieder mehr Durchsetzungskraft gegen den soliden Block der Gastgeber. Der Wechsel zahlte sich anfangs auch aus und man spielte bis zum 19:19 auf Augenhöhe. Doch als drauf ankam, war Eltmann zu stark. Der TSV leistete sich zwei unnötige Fehler, während Philipp Kasch mit starken Aufschlägen für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte. Mit 25:21 gewann Eltmann den vierten Durchgang und damit das Spiel mit 3:1. „Über das Spiel gesehen war Eltmann heute der verdiente Sieger, das müssen wir uns eingestehen“, gab Malter im Anschluss an das Spiel zu Protokoll. „Trotzdem glaube ich, dass heute mehr drin war.“

Der TSV Friedberg liegt weiterhin auf Rang vier der Play-off-Tabelle. Mit einem Sieg in den beiden abschließenden Spielen gegen den TSV Eibelstadt am Wochenende können sich die Friedberg jedoch noch Rang drei sichern. Während für die vier weiteren Teams die Aufstiegsrunde und damit die Saison bereits beendet ist, sind die Friedberger innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Mal gefordert. Zunächst spielt man zuhause um 20 Uhr am Samstag, ehe es am Sonntag nach Eibelstadt geht. Los geht die Parte dann um 15 Uhr.

TSV Friedberg Décombe, Fröhlich, Griffel, Gumpp, C. Hurler, M. Hurler, Husemann, Sauerstein, Steffan, Stöcker, Uhl