Niederlage im Tiebreak: Friedberger Volleyballer verpatzen Heimauftakt

Plus Im ersten Heimspiel unterliegen die Volleyballer des TSV Friedberg in der Dritten Liga knapp. Was Trainer Matthias Gärtner dennoch zuversichtlich stimmt.

Von Felix Gärtner

Beim ersten Heimspiel des TSV Friedberg konnten die Herzogstädter lediglich einen Punkt mitnehmen. Trotz eines vollen Kaders, waren nicht alle Spieler vollständig einsatzbereit, so laborierte beispielsweise David Strobel immer noch an einer Erkältung und konnte nicht von Anfang an eingesetzt werden. Das sollte sich rächen, denn der MTV München setzte sich in fünf Sätzen durch.

Die Friedberger starteten trotz allem konzentriert. Durch gute Aufschläge, eine stabile Annahme und dementsprechend große Variabilität im Angriff holte sich der TSV den ersten Satz mit 25:17. Im zweiten Satz zeigte der MTV, dass er durchaus in der Lage ist, ansehnlichen Volleyball zu spielen. Vor allem diejenigen Spieler des MTV, die bereits Zweit- und Erstligaerfahrung haben, zeigten ihre Qualität in Annahme und Angriff. „Da haben wir beispielsweise im Aufschlag nicht immer clever gespielt“, musste Außenangreifer Stefan Erhard einräumen. Entsprechend verlor der TSV den zweiten Satz mit 21:25.

