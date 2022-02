Niederlage zum Schluss: Friedberg geht mit Rückschlag in Play-offs

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg verlieren zum Abschluss der Vorrunde gegen Niederviehbach. Wie es nun für das Team von Trainer Jürgen Malter weitergeht.

Den Friedberger Volleyballern gelang kein versöhnlicher Abschluss der Vorrunde. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Niederviehbach taten sich zahlreiche Baustellen wieder auf, die man nach einem schwachen Saisonstart glaubte, abgeschlossen zu haben.