Volleyball

13:25 Uhr

Nur in Satz zwei hat Friedberg einen Durchhänger

Die Volleyball-Herren des TSV Friedberg mit Matthias Kaiser (Nummer fünf) feierten am Freitag einen Pflichtsieg. Kaiser brachte sein Team in Satz zwei zurück in die Erfolgsspur.

Plus Die Drittligamänner des TSV Friedberg feiern gegen die Volleyballer des WWK VCO München einen Pflichtsieg. Im zweiten Satz stehen die Herzogstädter kurz mit dem Rücken zur Wand.

Von Matthias Kaiser Artikel anhören Shape

Das Schnee-Chaos am Wochenende hat zu einigen Absagen von Sportveranstaltungen geführt. Betroffen war beispielsweise auch das Volleyball-Spiel der Friedberger Regionalliga-Männer beim TSV Grafing II. Auch die Partien der Friedberger und Kissinger Handballer und Handballerinnen am Samstag und Sonntag fielen aus. Die Friedberger Drittligavolleyballer konnten ihr Heimspiel am Freitagabend dagegen noch ordnungsgemäß austragen und einen Pflichtsieg verbuchen.

Zu Gast beim TSV Friedberg waren die Volleyballer des WWK VCO München. Nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen konnten sich die Friedberger den Pflichtsieg gegen das Talentteam aus München sichern und hoffen, jetzt wieder zurück in die Spur zu finden. "Auch wenn das Spiel gegen die jungen Talente aus München immer als Pflichtsieg abgestempelt wird, kann das auch schnell zum Stolperstein werden. Die letzten zwei Tage hat sich unser Team krankheitsbedingt fast halbiert." Kapitän Michael Hurler war nach dem Spiel sichtbar erleichtert über den Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen