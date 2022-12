Platz eins ist futsch: Friedberger Volleyballer verlieren Spitzenspiel

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg unterliegen im Spitzenspiel in Grafing mit 1:3. Platz eins ist damit weg. Trotzdem sind die Herzogstädter zuversichtlich.

Die Volleyballer des TSV Friedberg werden die Vorrunde der Dritten Liga Ost nicht als Tabellenführer abschließen. Schuld ist die 1:3-Niederlage im Spitzenspiel beim TSV Grafing. Dadurch sicherten sich die Gastgeber den ersten Platz und noch mehr.