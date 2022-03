Platz zwei ist noch drin: Friedberg holt nächsten Sieg

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg holen in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den nächsten Sieg. Zur Halbzeit der Play-offs ist sogar noch Platz zwei drin.

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg siegen in den Play-offs gegen den VC Zschopau deutlich mit 3:0. In der Aufstiegsrunde der 3. Liga Ost stehen die Herzogstädter damit weiterhin auf dem vierten Platz.