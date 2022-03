Play-offs im Doppelpack: Friedberg spielt innerhalb von 24 Stunden zwei mal

Die Volleyballmänner des TSV Friedberg spielen am Wochenende gleich zwei Mal gegen den TSV Eibelstadt. So sieht der Vollayballmarathon aus.

Der Start in die Play-off-Runde ist den Volleyballern des TSV Friedberg geglückt. Nach der knappen Niederlage gegen den favorisierten VC Eltmann (2:3) und immerhin einem Punktgewinn konnte beim Sieg im Auswärtsspiel beim VC Zschopau der erste Dreier eingefahren werden. Derzeit liegt man mit acht Punkten auf Rang vier der Play-off-Tabelle. Nun folgt ein Doppelspieltag mit zwei Duellen gegen den TSV Eibelstadt.

Am Samstag treten die Herzogstädter im Würzburger Vorort zum Nachholspiel an, am Sonntag ist Eibelstadt zu Gast in der Friedberger Halle. „Wir streben Rang drei an, das könnte mit zwei Siegen gegen Eibelstadt möglich sein“, gibt sich Friedbergs Libero Hannes Steffan kämpferisch. Die Leistung vom vergangenen Spieltag sei zwar noch nicht das Optimum gewesen, man könne jedoch darauf aufbauen. Die Unterfranken hingegen verloren ihre beiden bisherigen Partien und liegen einen Platz hinter Friedberg. Gegen Deggendorf lief man jedoch stark ersatzgeschwächt auf. Zahlreiche coronabedingte Ausfälle mussten mit Spielern aus der Zweiten Mannschaft kompensiert werden. Falls sich Friedbergs Kontrahent bis zum Wochenende personell erholen kann, wartet dennoch ein dicker Brocken auf die Mannen von Trainer Jürgen Malter.

Zwischen den beiden Duellen gegen Eibelstadt liegen keine 24 Stunden. Am Samstag geht es um 19.30 Uhr los, am Sonntag ist Spielbeginn um 17 Uhr. Durch die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung gelten spezielle Regeln. Für Aktive gilt die 3G, für Zuschauer und Zuschauerinnen der 2G-Regel. Informationen zu den aktuellen Hygieneregeln finden Sie auf der Internetseite des TSV Friedberg. (jfrö)