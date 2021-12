Volleyball

08.12.2021

Play-offs im Visier: TSV Friedberg schiebt sich an Tabellenspitze

Michael Hurler und die Volleyballer des TSV Friedberg nehmen Kurs auf die Play-offs. Gegen den VCO München gab es den vierten Sieg in Folge. Dank der Punkte am grünen Tisch, ist das Team von Trainer Jürgen Malter derzeit sogar Tabellenführer.

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg gewinnen im vierten Spiel in Folge und sind jetzt Erster der 3. Liga Ost. Unerwartete Punkte gibt es am grünen Tisch.

Von Johannes Fröhlich

Mit dem vierten Sieg in Folge setzen sich die Drittligavolleyballer des TSV Friedberg in den Play-off-Plätzen fest. 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) hieß es aus Sicht der Herzogstädter gegen den VCO München nach einem Spiel, das nicht immer so deutlich war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Für die Friedberger kam es noch besser.

