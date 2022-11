Play-offs vor Augen: Friedberger Volleyballer springen an die Spitze

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg siegen trotz vieler Ausfälle mit 3:0 beim direkten Konkurrenten aus Jena. Dadurch steht das Team an der Spitze.

Mit einem dezimierten Kader reisten die Friedberger Volleyballer zum Topspiel der Dritten Liga Ost Gruppe 2 nach Jena. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Matthias Gärtner souverän mit 3:0 durch und übernahm sogar die Tabellenführung.