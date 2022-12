Showdown um die Tabellenführung: Friedberger Volleyballer wollen Revanche

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg kämpfen in Grafing um Platz eins und wollen Revanche nehmen. Personell sieht es wieder besser aus.

Am Samstagabend reisen die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg für das Spitzenspiel nach Grafing. Die Herzogstädter liegen aktuell drei Punkte hinter dem Konkurrenten, haben aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Eines haben beide Kontrahenten gemeinsam.