Sieg beim Angstgegner: Friedberg jubelt in Aufstiegsrunde

Zuspieler Michael Hurler und die Volleyballer des TSV Friedberg feierten beim VSC Zschopau den ersten Sieg in der Aufstiegsrunde. Weiter geht es mit einem Doppelspieltag.

Von Christian Hurler

Die Volleyballer des TSV Friedberg holten sich in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den ersten Sieg. Beim Angstgegner VSC Zschopau siegten die Herzogstädter mit 3:1. Die Auswärtsfahrt ins rund 400 Kilometer entfernte Zschopau schien den Friedberger Drittliga-Volleyballern zu Beginn der Partie noch in den Knochen zu stecken. In einer anfänglich durchwachsenen, aber schlussendlich erfolgreichen Partie konnten die Friedberger nicht nur die volle Punktausbeute mitnehmen, sondern sogar etwas probieren. Trainer Jürgen Malter stand ein breiter, wenn auch teilweise angeschlagenen Kader zur Verfügung.

