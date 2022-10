Tabellenführung im Blick: Friedberger Volleyballer schlagen Spitzenreiter

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg fügt Regensburg die erste Niederlage zu. Ein Debütant überzeugt auf Anhieb. Ein Routinier wird zum MVP gewählt.

Die Volleyballer des TSV Friedberg stürzten in der Dritten Liga Ost den bisherigen Tabellenführer Regensburg. Das Team von Trainer Matthias Gärtner siegte auch im dritten Saisonspiel bei den Donau Volleys Regensburg und ist Tabellenzweiter.