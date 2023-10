Volleyball

Trotz dezimiertem Kader: Friedberg fährt souveränen Sieg ein

Die Friedberger Volleyballer sicherten sich in Regensburg einen 3:0-Erfolg.

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg siegen trotz personeller Probleme souverän in Regensburg. Der Libero muss getroffen ausgewechselt werden.

Die Volleyballer des TSV Friedberg reisten dezimiert nach Regensburg. Mittelblocker Matthias Kaiser fehlte und sowohl Felix Gärtner als auch Phillip Kessler mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Beide konnten das Spiel somit nur von der Bank aus beobachten konnten. Sie sahen eine starke Leistung ihrer Teamkollegen und einen souveränen Sieg.

Unter der Führung von Trainer Matthias Gärtner startete Friedberg mit dem Fuß auf dem Gaspedal in die Partie. Eine Aufschlagserie von Kapitän Michael Hurler konnte das Team gleich zu Anfang einen Vorsprung von fünf Punkten sichern. Die Donau Volleys taten sich schwer, eine gelungene Antwort auf die schnellen und präzisen Sprungaufschläge zu finden. Mit einer schwächelnden Annahme gelang kein stabiler Spielaufbau. Den verschlafenen Start in das Match wussten die Herzogstädter für sich zu nutzen. Im weiteren Verlauf des Satzes gelang es den Friedbergern, die Gastgeber nie ernsthaft näher kommen zu lassen. Der Spielabschnitt war geprägt von vielen Aufschlagfehlern beider Seiten. Friedberg konnte mit einer guten Blockarbeit und vielen abgewehrten Bällen überzeugen. Schlussendlich ging der Satz mit 25:20 an die Gäste.

