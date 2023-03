Volleyball

19:00 Uhr

Trotz großem Kampf und großer Kulisse: Friedberger verpassen Aufstieg

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg unterliegen vor toller Kulisse Leipzig mit 1:3 und verpassen den Aufstieg. Ein Routinier verlässt den Verein.

Trotz 0:2-Satzrückstand ist die Stimmung gut in der TSV-Halle. Die Friedberger Drittliga-Volleyballer liefern den zahlreich gekommenen Besucherinnen und Besuchern einen tollen Kampf. Jeder Punkt wird lautstark bejubelt von Spielern und Publikum. Im dritten Satz scheint die Anfeuerung endlich zu wirken, Friedberg dominiert und die Gäste aus Leipzig machen plötzlich einfache Fehler. Am Ende geht der Durchgang an die Gastgeber, zu mehr reicht es aber nicht. Dadurch verpassen die Friedberger den Aufstieg in der 2. Bundesliga. Die Stimmung beim TSV ist trotzdem gut. Es gibt auch Abschiedstränen

