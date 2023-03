Trotz Niederlage: Friedberger Volleyballer können Aufstieg noch schaffen

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg unterliegen Spitzenreiter Eltmann in der Aufstiegsrunde klar. Noch besteht die Chance auf die Zweite Bundesliga.

Keine Chance hatten die Friedberger Volleyballer beim Tabellenführer VC Eltmann. Am Ende stand für die Herzogstädter eine 0:3-Niederlage in der Aufstiegsrunde. Dennoch ist für das Team von Trainer Matthias Gärtner noch etwas drin.