Trotz Schwächen: Nachwuchsspieler führt Friedberg zum Sieg

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg kehren nach der ersten Niederlage zurück in die Erfolgsspur. Zufrieden ist Trainer Matthias Gärtner aber nicht.

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg sind zurück in der Erfolgsspur. Beim Aufsteiger SVS Schwaig II gab es einen 3:1-Erfolg. Mit elf Punkten aus fünf Spielen und drei Punkten Rückstand zur Spitze, stehen die Friedberger aktuell auf dem zweiten Tabellenrang ihrer Vorrunde und sind auf Kurs Meisterrunde.