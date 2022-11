Trotz Sieg: Friedbergs Trainer Gärtner bremst die Erwartungen

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg festigen mit einem 3:0-Erfolg in München Platz zwei. Warum der Coach dennoch nicht zufrieden ist und wie es jetzt weitergeht.

Beim jungen Team des WWK VCO München gewannen die Volleyballer des TSV Friedberg mit 3:0 und blieben damit auf Rang zwei in der Tabelle. Damit schlossen die Herzogstädter eine erfolgreiche Hinrunde der Dritten Liga Ost ab. „Mit fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen sind wir höchst zufrieden. Da gibt es rein aus tabellarischer Sicht gar nichts zu meckern. Zum Feiern ist es allerdings noch viel zu früh“, warnt Trainer Matthias Gärtner.