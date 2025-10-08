Neue Liga, neuer Ball: Friedberg startet in die Saison

Nach 13 Jahren in der Dritten Liga musste der TSV Friedberg im Frühjahr den Gang in die Regionalliga antreten. Dort starten die Friedberger am Samstag im Abendspiel um 20 Uhr in heimischer Halle gegen die Bundesliga-Reserve des „geilsten Clubs der Welt”, wie sich der TSV Herrsching selbst bezeichnet, in die Saison. Und es wird wohl gleich zum Auftakt ein heißer Ritt, denn es sind einige Ex-Bundesligisten bei den Ammerseern zu finden, darunter Ferdinand Tille, der einige Jahre im Libero-National-Trikot spielte.

Mit Jürgen Malter steht in Friedberg ein neuer Trainer an der Seitenlinie, er folgt auf Matthias Gärtner. Auf dem Feld gibt es mit Michi Hurler auf der Zuspielposition und Stefan Erhardt auf Außen zwei Rückkehrer, die spielerisch sicherlich eine Führ­ungs­rolle ein­nehmen werden. Neu im Team stehen außerdem Paul Bräuer und Alex Fijalkowski aus Friedbergs Zweiter. Neu hinzugestoßen von außen ist Georg Drexl. Schorsch, wie ihn seine Teamkollegen nennen, kommt als Aufsteiger ins Team. Er war vergangene Saison im Bezirksligateam Fürstenfeldbruck/Maisach zu finden und hat sich dort die Meisterschaft geholt. Mit seinen zwei Metern wird er auf der Diagonal­position und seinem Potenzial sich­erlich einiges wegblocken.

Jürgen Malter stand schon 2021 an der Seitenlinie

Bekannte Friedberger Größen wie Matze Kaiser, Paul Décombe, Benni Sauerstein, aber auch Timon Feistauer, „Fips“ Kessler und Alex Hamm, die bereits erste Erfahrungen in der Dritten Liga sammeln konnten, komplettieren den Friedberger Kader. Eine gesunde Mischung, wie der neue Coach findet. So ganz neu ist das Gesicht an der Seitenlinie allerdings nicht, Malter stand vor vier Jahren bereits dort. Damals beendete er die Drittliga-Saison mit dem Team auf Rang drei.

2009 verließ Friedberg als Meister die Regionalliga in Richtung 2. Bundesliga. 2012 rutschte der TSV in die neu eingeführte Dritte Liga ab. Die Erwartungen von Spielern und Verein sind gleichermaßen hoch, allerdings zeigen die bisherigen fünf Ligaspiele mit drei Tie-Breaks (die Saison startete für einige Teams bereits Ende September), dass es eng wird. Da werden Aufstiegsambitionen bei Türkheim, dem Drittplatzierten der abgelaufenen Saison, ebenso zu finden sein wie bei den verstärkt aufgestellten Herrschingern. Abzuwarten bleibt, wie die drei Aufsteiger MTV Ingolstadt, SC Freising und ASV Dachau III sich in der Liga zurechtfinden.

DVV setzt in Bayern auf den Molten als Spielball

Während international oder in der Bundesliga weiterhin mit dem gewohnten gelb-blauen Mikasa gespielt wird, schert der Deutsche Volleyball-Verband aus und führt in seinem Hoheitsbereich den in Bayern un­gewohnten Molten als Pflichtspielball ein. Der weiß-grün-rote Ball ist zwar bereits in einigen anderen deutschen Landesverbänden beheimatet, zwang aber nun alle bayerischen Dritt- und Regionalligisten zum Kauf des neuen Spiel­gerätes. Eine Umstellung wird es allemal für die Spieler sein, gerade für Zuspieler in schwierigen Zuspiel­situationen, da fühlte sich der Mikasa griffiger an.

40 Trainingseinheiten absolvierte der TSV in der Vorbereitung, die meisten davon nicht in der TSV-Halle, da diese sechs Wochen lang aufgrund Sanierungsarbeiten für den Sportbetrieb komplett geschlossen werden musste. Zum Auftakt ist sie aber wieder verfügbar. Zur schnelleren Ball­ge­wöhnung gingen die Friedberg mit dem Molten-Hallenball in den Sommermonaten auch in den Sand.

Das nächste Friedberger Heimspiel steht bereits zwei Wochen später gegen die Salamander aus Türk­heim an. Zuvor geht es in einem Vormittagsspiel nach Mühldorf, das vergangene Woche Herrsching einen Punkt im Fünf-Satz-Spiel abtrotzen konnte. Zunächst fiebert das Team aber dem ersten Saison-Spiel vor vollen Publikumsrängen entgegen. (jm)