TSV Friedberg will sich den 3. Tabellenplatz in Dachau erkämpfen

Mit voller Teampower: Die Friedberger Volleyballer spielen am Samstag gegen Dachau. Motiviert wollen sie in der Tabelle aufsteigen.

Am kommenden Samstag treffen die Volleyballer des TSV Friedberg auf die zweite Herrenmannschaft des ASV Dachau. Bereits um 13 Uhr beginnt das Spiel, das Teil eines Eventspieltages in Unterschleißheim ist. Krönender Abschluss stellt die Partie des Rekordmeisters Berlin gegen den Erstliga-Aufsteiger Dachau dar.

In der dritten Liga der Herren hat das Spiel die besten Voraussetzungen für einen Volleyball-Krimi. Der Zweitplatzierte trifft auf den Viertplatzierten. Das Hinspiel konnten die Schwaben in einem packenden Fünfsatzspiel für sich entscheiden. Nach der Niederlage in Jena haben die Herzogstädter nun hohe Erwartungen an das anstehende Spiel.

TSV reist mit vollbesetzter Mannschaft nach Dachau

Mit einem voll besetzen Kader und großer Motivation reist die Mannschaft nach Oberbayern, um dort wieder in die Erfolgsspur zu geraten.Vor dem Spiel in Jena gewann das Team sieben Spiele in Folge. Bei einem Sieg am Samstag, haben die Schwaben die Möglichkeit, an Marktredwitz vorbei auf den dritten Tabellenplatz zu ziehen und punktgleich mit Dachau zu sein.

Im Ballhausforum wird am Samstag in jedem Fall ein Volleyball-Fest stattfinden, das für alle Volleyball-Begeisterten trotz einiger Faschingsumzüge ein unverzichtbares Muss darstellt.