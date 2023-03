Unverhoffte Chance: Friedberger Volleyballer können durch noch aufsteigen

Plus Die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberger gehen in die heiße Phase. Unverhofft ist der Aufstieg wieder möglich. Zunächst wartet eine Herkulesaufgabe.

Nach einer langen dreiwöchigen Spielpause treten die Friedberger Drittliga-Volleyballer nun die letzte Phase ihrer Saison an. An den kommenden drei Wochenenden stehen die Rückspiele der Play-off-Runde zur 2. Bundesliga vor der Türe. Ganz plötzlich haben die Herzogstädter wieder Chancen auf den Aufstieg.