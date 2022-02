Volleyball

Wie groß sind die Aufstiegschancen für die Friedberger Volleyballer?

Trainer Jürgen Malter (rechts) erwartet von den Volleyballern des TSV Friedberg in der Aufstiegsrunde eine Steigerung.

Plus Für die Volleyballer des TSV Friedberg beginnt am Sonntag die Aufstiegsrunde. Trainer Jürgen Malter verrät, was die Ziele sind und wo noch Luft nach oben ist.

Von Sebastian Richly

Die Vorrunde ist vorbei, dennoch ist die Saison für die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg noch nicht zu Ende. Man könnte auch sagen, mit den Play-offs beginnt die Saison erst so richtig. Wie stehen die Chancen für den Aufstieg und wofür möchte der Coach die Play-offs nutzen?

