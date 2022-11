Volleyball

Zum Rückrundenstart: Friedberg will Serie ausbauen

Die Volleyballer des TSV Friedberg um Michael Hurler (am Ball) und LennartDie Volleyballer des TSV Friedberg um Michael Hurler (am Ball) und Lennart

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg starten mit Heimspiel am Samstag in Rückrunde der 3. Liga Ost. Das hat das Team von Trainer Markus Gärtner geplant.

Nach dem 3:0-Sieg der Friedberger Volleyballer beim VCO München starten die Herzogstädter am Samstag in die Rückrunde. Ab 16 Uhr sind erneut die Talente aus München der Gegner. Gegen eine Revanche dürfte das Team um Trainer Matthias Gärtner jedoch etwas dagegen haben.

