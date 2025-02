TSV Friedberg sendet ein Lebenszeichen

Zwei ganz wichtige Siege im Abstiegskampf haben die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg am zurückliegenden Wochenende gefeiert. Das Team um Trainer Matthias Gärtner siegte sowohl am Freitagabend beim WWK VCO München, als auch in eigener Halle gegen den TSV Zirndorf - einen der ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt - mit 3:1. Und das trotz großer Personalsorgen. Umso erfreulicher: Mit Philip Kessler kehrte ein Stammspieler der letzten Saison nach seinem Auslandssemester ins Aufgebot zurück und zeigte starke Leistungen.

