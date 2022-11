Tabellenführer: Friedberger Volleyballer siegen trotz Startschwierigkeiten

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg wackeln gegen den Dauerrivalen in den ersten beiden Sätzen. Dann steigern sie sich und erobern die Tabellenführung.

Die Volleyballer des TSV Friedberg bleiben auf der Erfolgswelle. In der Dritten Liga Ost siegte das Team von Trainer Markus Gärtner auch gegen den Dauerrivalen VC Zschopau mit 3:1. Mit dem Heimsieg schieben sich die Herzogstädter damit vorerst mit drei Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze. Allerdings kann der TSV Grafing noch vorbeiziehen.