Von der Bezirksliga bis zur A-Klasse: Alle Entscheidungen im Überblick

Nachdem sich die SpVgg Langerringen gegen den FSV Reimlingen in der Relegation durchgesetzt (3:0) und damit sowohl den SF Bachern als auch dem SV Echsheim-Reicherstein den Aufstieg in die Kreisliga beschert hat, stehen alle Entscheidungen in den verschiedenen Ligen fest. Während sich die einen in der neuen Saison eine Etage höher beweisen dürfen, müssen die anderen künftig eine Liga tiefer antreten. Ein Überblick über die Entscheidungen in allen Ligen – von der Bezirksliga bis zur A-Klasse.

Bezirksliga Nord

Abstieg: Während die Bezirksligisten bereits in die Vorbereitung für die neue Saison gestartet sind, hat der SC Griesbeckerzell noch etwas länger Pause. Nach zwei Jahren in der Bezirksliga spielen die Zeller in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga. Mit einem 3:0-Sieg gegen den VfR Neuburg verabschiedete sich die Mannschaft um Spielertrainer Björn Wohlrab immerhin mit erhobenem Haupt.

Kreisliga Ost

Relegation (gescheitert): Mit einem furiosen Comeback nach einem 0:2-Rückstand und einem Siegtreffer in der Nachspielzeit beim TSV Burgheim (3:2) sicherte sich der TSV Inchenhofen am letzten Spieltag die Teilnahme an der Relegation. Dort unterlag Leahad der SpVgg Langerringen allerdings 1:2. Der direkte Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga blieb der Mannschaft von Trainerduo Michael Wenczel und Martin Stammler damit verwehrt.

Abstieg: Nach drei Jahren in der Kreisklasse spielt der SC Oberbernbach in der neuen Saison wieder eine Etage tiefer. Der Abstieg in die Kreisliga wurde am letzten Spieltag mit der 0:1-Niederlage gegen den TSV Pöttmes besiegelt.

Abstieg: Nach der Hinrunde stand der TSV Friedberg noch im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz acht. In der Rückrunde gewann die Mannschaft von Trainer René Kunkel allerdings nur noch ein Spiel und wurde bis ans Tabellenende durchgereicht. Nach vier Jahren in der Kreisliga spielt der TSV in der neuen Saison wieder in der Kreisklasse.

Kreisklasse Aichach

Aufstieg: Weil die SF Bachern das Derby gegen den SV Ried verloren (2:3), schob sich die DJK Gebenhofen am letzten Spieltag am Kontrahenten vorbei und sicherte sich damit Meisterschaft und Aufstieg. In der ganzen Saison zuvor hatte die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Kinzel nie auf Platz eins gestanden.

Aufstieg (nach Relegation): Die SF Bachern mussten also den Umweg über die Relegation nehmen – und setzten sich dort in der ersten Runde gegen den TSV Täfertingen dank eines Treffers in der Nachspielzeit 1:0 durch. Den Aufstieg perfekt machte die SpVgg Langerringen, die im Spiel gegen Reimlingen lautstark von den Sportfreunden angefeuert wurde. Durch deren Aufstieg wurden in den beiden Kreisligen insgesamt vier Plätze frei und alle Gewinner der ersten Relegationsrunde stiegen auf.

Icon Vergrößern Die SF Bachern sicherten sich den Aufstieg in die Kreisliga über den Umweg Relegation. Foto: Reinhold Rummel Icon Schließen Schließen Die SF Bachern sicherten sich den Aufstieg in die Kreisliga über den Umweg Relegation. Foto: Reinhold Rummel

Abstieg (nach Relegation): Der TSV Schiltberg musste nicht, sondern durfte ebenfalls in der Relegation ran. Dort unterlag der Tabellenvorletzte dem A-Klasse-Vizemeister TSV Weilach allerdings 0:4 – und spielt in der neuen Saison wieder in der A-Klasse.

Abstieg: Dort findet sich in der kommenden Spielzeit auch der TSV Aindling II wieder, der nach nur einem Jahr in der Kreisklasse wieder abgestiegen ist.

Kreisklasse Neuburg

Aufstieg (nach Relegation): In einem dramatischen Relegationsspiel gegen die SG Münster/Holzheim setzte sich der SV Echsheim-Reicherstein in der Verlängerung 3:2 durch. Wie die SF Bachern profitierte auch der SVE vom Sieg Langerringens, durch den sich die Mannschaft um Spielertrainer Simon Landes eine weitere Relegationsrunde sparte.

Kreisklasse Augsburg Mitte

Abstieg: Mit nur einem Sieg und lediglich fünf Punkten verabschiedete sich der Kissinger SC II als abgeschlagener Tabellenletzter aus der Kreisklasse.

A-Klasse Augsburg Ost

Aufstieg: Ohne eine einzige Niederlage krönte sich der SV Ottmaring zum Meister – und kehrte nach nur einem Jahr Abwesenheit in die Kreisklasse zurück. Den Aufstieg perfekt machte der SVO mit einem 6:2-Sieg gegen den TSV Friedberg II.

Aufstieg (nach Relegation): Bis zum letzten Spieltag machte der TSV Sielenbach das Titelrennen spannend, der Verfolger landete nur einen Punkt hinter dem SVO auf Rang zwei. Der TSV folgte Meister Ottmaring schließlich über den Umweg Relegation, in der sich die Mannschaft um Spielertrainer Florian Tremmel 4:1 gegen den FC Hellas Augsburg durchsetzte.

Abstieg: Nach vier Jahren in der A-Klasse verabschiedete sich der TSV Inchenhofen II mit nur vier Siegen wieder in die B-Klasse.

A-Klasse Aichach

Aufstieg: Nach einer schier endlos langen Wartezeit von 21 Jahren machte der SV Obergriesbach die Rückkehr in die Kreisklasse im dritten Anlauf unter Trainer Jürgen Zeche perfekt. Gegen den SC Mühlried (2:0) machte es der SVO am letzten Spieltag nochmal spannend und den Aufstieg erst in der Schlussphase allerdings perfekt.

Abstieg: Nach zwei Jahren in der A-Klasse tritt der TSV Kühbach II in der neuen Saison wieder in der B-Klasse an. Die Mannschaft von Trainer Martin Brunner rutschte am letzten Spieltag noch auf einen Abstiegsplatz.