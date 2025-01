Wer wird Sportler des Jahres 2024 in Aichach-Friedberg? Das sind die Kandidaten

Wir suchen die Sportlerin oder den Sportler des Jahres 2024 aus dem Wittelsbacher Land. Zahlreiche Meisterschaften holten die heimischen Athletinnen und Athleten in verschiedenen Sportarten. Nun können Sie abstimmen. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten aus dem gesamten Landkreis hat unsere Redaktion zur Auswahl gestellt. Auf unserer Internetseite können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Die Abstimmung startet am 3. Januar um 12 Uhr und endet am 17. Januar um 12 Uhr. In einer weiteren Abstimmung suchen wir ab dem 20. Januar die Mannschaft des Jahres.

Vanessa Knorr In diesem Jahr hat die Tänzerin den Bayern-Cup, die süddeutsche Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft im Solo Junior für sich entscheiden können. Beim Bayern Cup wurde die 13-Jährige aus Kissing einstimmig auf den ersten Platz gewählt. Der Traum von der Weltmeisterschaft in Blackpool wäre dieses Jahr möglich gewesen, da sich die 13-Jährige für die Europameisterschaft qualifiziert hat. Doch daran konnte die Familie aus organisatorischen Gründen nicht teilnehmen.

Konstantin Schön Der Aichacher war über viele Jahre der Schlüsselspieler der Handballer des TSV. Aufgrund einer Verletzung musste Schön seine aktive Karriere beenden. Ein Glücksfall, denn seit dieser Saison steht er an der Seitenlinie und das sehr erfolgreich. Trotz einiger Abgänge stehen die Paarstädter aktuell auf Platz eins der Bezirksoberliga und sind auf Kurs Meisterschaft.

Markus Schmid Die Kunstturner des TSV Friedberg feierten in dieser Saison die zweite Meisterschaft in Folge. Dem Team gelang der direkte Durchmarsch in die Bayernliga. Großen Anteil daran hatte Markus Schmid, der zum Topscorer der gesamten Landesliga I avancierte.

Paul Langbroek Für eine Überraschung sorgte in diesem Jahr der Adelzhauser bei den Tennis-Kreismeisterschaften. Der ungesetzte Langbroek gewann die Titelkämpfe. Im Finale setzte sich Langbroek, der für den BC Adelzhausen antritt, in einem hochklassigen Match in zwei Sätzen gegen die starke Konkurrenz durch. Der BCA-Spieler absolviert in Dänemark ein zweijähriges Masterstudium und während seiner Aufenthalte in Deutschland nutzt er die Zeit, um seine Teamkollegen in der Herrenmannschaft zu unterstützen.

Nora Moser Die Neunjährige kann in ihrer noch jungen Kletterkarriere bereits auf einige Höhen und Tiefen zurückblicken. In diesem Jahr war die Friedbergerin besonders erfolgreich. Sie gewann die Gesamtwertung der baden-württembergischen Kids-Cup-Serie. Außerdem wurde sie für den DAV-Talentkader Bayern nominiert.

Jakob Baufeld Der Leichtathlet sammelte in diesem Jahr gleich mehrere Titel. Bei den bayerischen Meisterschaften der U23 holte der Sportler der LG Aichach-Rehling den ersten Platz über die 110 Meter Hürden. Für den gelernten Hochspringer was das eine neue persönliche Bestleistung. Zuvor holte er sich bereits den schwäbischen Titel im Einzel und gewann mit seinen Teamkollegen zudem die Mannschaftsmeisterschaft.

Vincent Blodig Erfolgreich war in diesem Jahr der Wulfertshauser Vincent Blodig. Der Schachspieler qualifizierte sich mit seinen Kameraden der Schachfreunde Augsburg für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften und holte dort Platz fünf. Eine Überraschung gelang dem 13-Jährigen bei den schwäbischen Einzelmeisterschaften der Erwachsenen, die er gewann. Bei hochkarätig besetzten Turnier im Wittelsbacher Schloss landete er mit fünf Punkten auf Rang 14.

Daniela Wassermann Beide den bayerischen Tischtennismeisterschaften sicherte sich die Kühbacherin die Vizemeisterschaft. Die TSV-Spielerin konnte ihre drei Vorrundenspiele allesamt deutlich für sich entscheiden und gab nur einen Satz ab. Im Viertel- und im Halbfinale blieb Wassermann sogar ohne Satzverlust. Sie musste sich erst im Finale geschlagen geben. Im Doppel holte sie mit Partnerin Lucy Schatz Platz drei.

Simon Schuss Ein historisches Double gelang in diesem Jahr der Schützengilde Ottmaring. Schon 2023 stiegen die Erste Gewehr- sowie Pistolenmannschaft auf. Jetzt gelang dasselbe Kunststück. Einer, der bei allen vier Aufstiegen dabei war, ist Simon Schuß. Der Ottmaringer schießt sowohl mit dem Gewehr als auch mit der Pistole und hatte somit einen großen Anteil am erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte.

Isuf Kelmendi In seinen ersten vier Profikämpfen ging der Pöttmeser Boxer jeweils als Sieger aus dem Ring. In diesem jahr standen für den 22-Jährigen vier Fights an. Kelmendi siegte in Gersthofen, Augsburg und auch im November in Österreich. Bei seinem jüngsten Kampf Ende Dezember in der Schweiz musste er sich mit einem unentschieden zufrieden geben.