Zweite bei Deutscher: Laura Bertram qualifiziert sich für Europameisterschaft

Plus Wakeboarderin Laura Bertram vom WSV Friedberg wird bei den deutschen Meisterschaften Zweite. Die 14-Jährige nimmt nun an der Europameisterschaft teil.

In diesem Jahr wurde die deutsche Meisterschaft Wakeboard erstmalig parallel für die Disziplinen am Cable und am Boot ausgerichtet. Beide Wettkämpfe fanden in Riol und für das Boot nebenan auf der Mosel statt. 75 Teilnehmende waren am Start. Mit dabei war auch Laura Bertram vom WSV Friedberg.

Die 14-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr bei ihrer ersten Deutschen in Friedberg Wettkampfluft schnuppern können. 2022 erreichte Sie den dritten Platz bei der U14. Nun ging es gegen fünf Konkurrentinnen. Bertram trainierte in dieser Saison sehr intensiv an unterschiedlichen Cables. Jeder Wakepark hat unterschiedliche Hindernisse im See, welche bestmöglich durch den Wakeboarder bewältigt werden müssen. Auf diesen Hindernissen fährt der Wakeboarder und zeigt dort verschiedene Tricks und Sprünge. Ebenso wichtig sind dann noch die Airtricks, bei denen der Wakeboarder auf einer Geraden ohne Hindernisse, das Brett im Wasser verkantet und dann in die Luft geschleudert wird. So können spektakuläre Sprünge mit Drehungen gezeigt werden.

