Warum ein 2:6 dem TSV Friedberg Mut macht

Die Erleichterung beim TSV Friedberg über die jüngsten beiden Siege war derart groß, sie würde wohl selbst das Volumen des Segmüller-Lagers sprengen. „Es war wichtig für die Moral, zu sehen, dass man auch gewinnen kann“, bestätigt Abteilungsleiter Stefan Reisinger, der ergänzt: „Die Mannschaft ist eben auch noch sehr jung.“ Nun steht für den Fußball-Kreisklassisten am Sonntag, 13 Uhr, das innerstädtische Duell bei Aufsteiger SV Ottmaring an. Reisinger verweist dabei auf den abschließenden Spieltag der vergangenen A-Klassen-Saison. Denn da gastierte die von ihm trainierte zweite Garnitur des TSV beim Nachbarn.

„Wir haben einen 0:2-Rückstand aufgeholt“, sagt der Spartenchef, warum ihm das spätere 2:6 gegen den Meister für das neuerliche Derby Zuversicht verleiht. Die Elf die nun in Ottmaring aufläuft, ähnelt jener der Vorsaison, ist laut Reisinger aber gereift. Er sagt: „Wir wollen da gewinnen und am SVO vorbeiziehen.“

Der Kontrahent sieht das selbstredend anders. „Die zweite Mannschaft hat letzte Saison nichts geholt, der ersten geht es jetzt genauso“, verrät Ottmarings Spielführer Jan Wille, wie sich der Aufsteiger nach dem Donnerstagstraining auf das Derby einschwor. Generell, so sagt der Innenverteidiger, sei man beim Sportverein mit neun Punkten aus den ersten sechs Spielen zufrieden. Wenngleich der Auftritt zuletzt bei Spitzenreiter Sielenbach mehr hergegeben hätte. Weitere Punkte für den SVO, der es halten will wie derzeit die Eichhörnchen: Einen satten Punktevorrat anlegen, um am Ende die Klasse zu halten. „Das ist alles, was zählt“, betont Wille.

Bereits am Samstag (15 Uhr) empfängt der BC Rinnenthal II den TSV Hollenbach II. Der zuletzt arg gebeutelte SV Wulfertshausen - 0:6 in Ottmaring und 0:9 gegen Dasing - gastiert in Oberbernbach (So., 15 Uhr). Der Tabellendritte Dasing empfängt nach jenem Kantersieg Primus Sielenbach zum Topspiel (So., 15 Uhr). „Wir bleiben auf dem Teppich“, will TSV-Spielertrainer Michael Guggumos den klaren Erfolg nicht überbewerten. Der seit sechs Spielen siegreiche Spitzenreiter sei ohnehin ein anderes Kaliber. (dali)