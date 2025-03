Fünf Siege am Stück: Warum es beim TSV Friedberg plötzlich läuft

Es klingt paradox, aber es ist so: Der TSV Friedberg ist in der 3. Liga Ost als Tabellenelfter (bei 13 Mannschaften) gerade die Mannschaft der Stunde. Fünf Siege in Folge hat das Team von Trainer Matthias Gärtner zuletzt eingefahren. Ende Januar stand der TSV noch auf dem letzten Platz. Durch die Siegesserie sind die Friedberger in der Tabelle nach oben geklettert – und haben den Klassenerhalt vier Spieltage vor Schluss in der eigenen Hand. Wie haben sie das geschafft?

