Warum Merings Trainer Wilke vor dem Tabellenletzten warnt

Am 14. Bezirksligaspieltag empfängt der SV Mering am Sonntagnachmittag um 15 Uhr den Tabellenletzten SpVgg Lagerlechfeld. Im Aufstiegskampf wollen die Meringer keine Punkte liegen lassen und ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Bereits am Freitagabend um 19 Uhr ist der BC Rinnenthal beim TSV Zusmarshausen zu Gast. Mit einem Sieg könnte die Utz/Merwald-Elf an ihrem Gegner vorbeiziehen und sich in der Tabelle weiter noch oben schieben.

Wilke warnt davor, Lagerlechfeld zu unterschätzen

Mit einem knappen 2:1-Erfolg im Topspiel beim SVO Germaringen verteidigte der SV Mering am vergangenen Spieltag seine Spitzenposition in der Bezirksliga Süd und schüttelte den Konkurrenten zumindest vorerst ab. Mit nun 30 Zählern und einem Torverhältnis von 38:12 haben die Meringer auf Verfolger Bobingen einen Zähler und auf den Tabellendritten Thalhofen starke sieben Punkte Vorsprung.

Die SpVgg Lagerlechfeld erlebt nach einem soliden neunten Platz in der vergangenen Saison derzeit das oft zitierte „schwere zweite Jahr“. Mit nur acht Punkten belegt die Mannschaft aktuell den vorletzten Tabellenplatz und hat vor allem defensiv mit 32 Gegentreffern Probleme. Dennoch zeigten die Lagerlechfelder in einigen Partien, dass sie mithalten können: Sowohl beim 2:2 in Thalhofen als auch bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Kaufering präsentierte sich die Spielvereinigung kämpferisch und stellte unter Beweis, dass sie auch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion nicht chancenlos ist.

Das sieht auch Merings Spielertrainer Thilo Wilke ähnlich: „Lagerlechfeld ist ein Gegner, der jedem wehtun kann. Wir dürfen sie definitiv nicht unterschätzen und müssen 100 Prozent geben.“ Die Meringer haben dennoch ein klares Ziel vor Augen: „Natürlich wird es für den Kopf ein schwieriges Spiel. Wir spielen aber zuhause und wollen natürlich die drei Punkte da lassen“, fügt der Spielertrainer hinzu. Im Vergleich zu letzter Woche kehrt Simon Gail wieder zurück in die Mannschaft. Auch Harald Kerber hat unter der Woche mit der Mannschaft trainiert und könnte am Wochenende eine Rolle spielen.

Rinnenthal will Aufsteiger Zusmarshausen überholen

Nach zuvor drei Siegen in vier Spielen verpasste der BC Rinnenthal am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim einen weiteren Dreier und damit den Sprung auf einen höheren Tabellenplatz. Mit 21 Punkten auf dem Konto, nur fünf Zählern Rückstand auf den Tabellenzweiten und einem komfortablen Elf-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge spielt der BC Rinnenthal bislang eine starke Saison. Besonders Spielertrainer Manuel Utz hat zuletzt wieder zu alter Form gefunden: Nach einer kurzen Durststrecke traf er in den vergangenen beiden Spielen dreimal und steht nun bei neun Saisontoren.

Rinnenthals Spielertrainer Manuel Utz erzielte in den vergangenen zwei Spielen drei Tore. Foto: Michael Hochgemuth

Am Freitagabend wartet die Auswärtsaufgabe beim TSV Zusmarshausen, der als Aufsteiger eine beeindruckende Saison spielt. Mit einem Punkt mehr als der BCR rangiert das Team aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und überzeugt vor allem in der Offensive: 25 Treffer bedeuten die drittbeste Offensive der Bezirksliga Nord. Großen Anteil daran hat Stürmer Marc Sirch, der bereits elfmal erfolgreich vor dem gegnerischen Tor war.

„Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Jetzt wird man sehen, wer den nächsten Schritt macht. Zusmarshausen ist bislang der beste Aufsteiger und hat viele Punkte gesammelt. Wir müssen besonders auf Sirch aufpassen“ erklärt Utz. Auch beim BCR sieht die personelle Lage wieder etwas besser aus. Der eine oder andere angeschlagene Spieler hat diese Woche wieder mit der Mannschaft trainiert. Dennoch stehen noch Fragezeichen hinter einigen kranken Spielern wie Torhüter Hannes Treffler.