Was macht den kleinen SV Ottmaring zum Traumteam für Profi-Stockschützen?

Die Stockschützen des SV Ottmaring sind im Höhenflug. Zum einen haben sie das Feld in der Präzisionssportart von hinten aufgerollt und werden im Oktober in der ersten Bundesliga starten. Zum anderen entwickelt sich Ottmaring mehr und mehr zu einem Magneten für Spitzenspieler der Disziplin. Bereits seit Oktober vergangenen Jahres hat der SV Ottmaring mit Michael Lambert einen echten Hochkaräter im Team. Der ehemalige Junioren-Europameister bringt zudem Champions-League-Erfahrung mit. Nun folgt ein weiterer Stockschütze von höchstem Rang: Marcel Porst ist unter anderem Deutscher Meister im Einzel 2024. Während Lambert dem Ruf der Ottmaringer von Baden-Württemberg aus folgte, nimmt der Neuzugang Porst sogar eine noch weitere Fahrstrecke auf sich: Der 29-Jährige kommt aus Wetzlar in Hessen.
Friedberg
