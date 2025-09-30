Zum zweiten Mal: Friedberger Wasserskifahrer sind Deutscher Mannschaftsmeister

Am 13. und 14. September wurde am Alfsee in Rieste bei Osnabrück die Deutsche Meisterschaft im Wasserski ausgetragen – ein Wochenende, das in die Vereinsgeschichte des WSV Friedberg eingehen wird. Zum zweiten Mal in seinen 55 Jahren holte der Verein den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters. Bereits 2022 war der goldene Wanderpokal nach Friedberg gegangen – nun ist er erneut in den Händen des jungen Teams.

Die Friedberger setzten sich gegen hochkarätige Konkurrenz durch, darunter auch ein Team, das mit einem professionellen Trainer arbeitet. Die Meisterschaft gliederte sich wie gewohnt in die drei Disziplinen Slalom, Trickski und Springen. Nach spannenden Vorläufen am Samstag standen am Sonntag die Finalentscheidungen an. Der WSV Friedberg trat mit acht Athletinnen und Athleten an – und feierte einen wahren Medaillenregen: 21 Podiumsplätze in den Einzeldisziplinen sowie den Kombinationswertungen.

Friedberg obenauf: Glanzleistungen der WSV-Juniorinnen, Erfolge auch in den offenen Klassen

In der Klasse U15 Girls überzeugte Frieda Ginting bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft auf Anhieb: Silber im Slalom und Gold im Trickski mit persönlicher Bestleistung (880 Punkte). Bei den U19 Girls kam es zum vereinsinternen Dreikampf zwischen Leni Bauer, Paula Götz und Lara Müller. Leni Bauer holte trotz längerer Trainingspause Gold im Slalom und Trickski (2430 Punkte). Paula Götz patze zwar im Finale im Slalom und wurde im Trick knapp geschlagen, konnte den Titel jedoch im Springen (33,6 meter) und auch in der Kombinationswertung sichern. Lara Müller sammelte zwei Silbermedaillen im Slalom und der Gesamtwertung.

Bei den Open Ladies setzte sich Laura Hillenbrand eindrucksvoll in Szene: Gold im Trickski (3820 Punkte), Gold im Springen (35,2 Meter), dazu Silber im Slalom und der Gesamtsieg in der Kombination. Phoenix Baumgardt konnte ihren Erwartungen aufgrund eines frühen Ausscheidens im Slalomfinale nicht gerecht werden, sicherte sich jedoch im Trickski (2500 Punkte) Silber hinter Hillenbrand.

Bei den Open Men bewies Carlo Müller Vielseitigkeit: Bronze im Trickski (3360 Punkte) und ein hervorragendes Vorlaufergebnis im Slalom. Durch solide Ergebnisse in allen drei Disziplinen schaffte es Carlo Müller in der Kombinationswertung trotz harter Konkurrenz auf den dritten Platz und gewann Bronze. Bei den Senioren war Andreas Hillenbrand eine Klasse für sich: Er gewann in allen drei Disziplinen und holte damit souverän die Goldmedaille in der Gesamtwertung. (AZ)