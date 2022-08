Erneuter Medaillenregen: Friedberger sind auf dem Wasser nicht zu stoppen

Plus Die Wasserskifahrerinnen und Wasserskifahrer des WSV Friedberg räumen gleich bei drei Wettbewerben ab. Es stehen aber noch einige Höhepunkte auf dem Programm.

Gleich bei drei Wettkämpfen waren die Wassersportlerinnen und Wassersportler des WSV Friedberg am Start. Um die besten Plätze ging es in Weert (Niederlande), Kosice (Slowakei) und Asten (Österreich).