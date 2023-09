Wassersport

18:01 Uhr

Friedberg räumt ab: Acht deutsche Meistertitel für WSV

Laura Götz vom WSV Friedberg hatte bei den deutschen Meisterschaften in Beckum Höhen und Tiefen, holte sich aber den Kombinationstitel in der U19.

Plus Die Wasserskifahrerinnen und Wasserskifahrer aus Friedberg holen bei den deutschen Meisterschaften 25 Podestplätze. Der nächste Höhepunkt steht schon bald an.

Mit acht deutschen Meistertiteln und insgesamt 25 Podestplätzen stellte der WSV Friedberg seine Rolle als Eliteschmiede im Wasserskisport an der Seilbahn unter Beweis. Die Wasserskiseilbahn in Beckum hat eine Besonderheit – sie läuft im Uhrzeigersinn und damit andersherum als die üblichen Wettkampfstrecken im klassischen Wasserski. Für die Läuferinnen und Läufer stellt der damit verbundene Wechsel in den Anfahrten im Slalom und Springen eine besondere Herausforderung dar. Alle WSVler reisten daher schon einige Tage vor den Meisterschaften an, um mit Bundestrainerin Julia Meier-Gromyko und Landestrainer Andreas Hillenbrand die Umstellung zu trainieren.

Niklas Heinicke vom WSV Friedberg war in Beckum der überragende Akteur.

Ganz hervorragend funktionierte dies für Lara Müller, die in der U15 startete. Sicher durchfahrene Läufe im Trickski im Vorlauf und Finale brachten ihr die Bronzemedaille in dieser Disziplin und auch in der Kombinationswertung ein. Im Slalom nahm sie mit drei Bojen an der 14-Meter-Leine den Sieg mit nach Hause. Szonja Mayer konnte die veränderte Laufrichtung der Seilbahn hervorragend im Springen umsetzen und sicherte sich mit 21,40 Metern die Bronzemedaille im Springen der U15.

