Vater und Tochter aus Friedberg gehören zu Deutschlands besten Wakesurfern

Plus Jürgen und Ciara Eiselt siegen bei der deutschen Meisterschaft im Wakesurfen. Das Friedberger Vater-Tochter-Gespann erklärt die Faszination der Trendsportart.

Von Sebastian Richly

„Bei dieser Sportart kann man alles andere vergessen. Egal, wie schlecht der Tag war, sobald man auf dem Brett steht, hat man ein Lächeln im Gesicht“, so beschreibt der Friedberger Jürgen Eiselt seine Faszination für das Wakesurfen. Ähnlich wie beim Surfen versuchen die Sportler und Sportlerinnen möglichst viele Tricks zu zeigen. Allerdings wird nicht auf dem Meer, sondern auf einem See gefahren. Dabei nutzten die Surferinnen und Surfer die Wellen eines Bootes. Eiselt holte sich vor Kurzem den deutschen Meistertitel in der U40. Seine Tochter Ciara siegte bei den Frauen. Die beiden erzählen vom etwas anderen Wellenreiten.

Jürgen Eiselt aus Friedberg übt seit 2014 die Sportart Wakesurfen aus. Foto: Andy Schmahl

2014 kamen das Friedberger Vater-Tochter-Gespann zum Wakesurfen über einen Freund. „Es hat sofort sehr viel Spaß gemacht. Es ist wie Surfen auf dem Meer, nur dass man nicht so weit fahren und nicht ewig auf die richtige Welle warten muss“, so Ciara Eiselt.“ Die Welle wird von einem speziellen Boot erzeugt. „Es ist eigentlich das gleiche Gefühl, wie im Meer.“ Nur eben im Fall der Eiselts auf dem Bodensee. Dort sind sie von März bis Oktober fast jedes Wochenende, um zu trainieren.

