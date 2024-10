Erst seit rund dreieinhalb Jahren übt Ciara Eiselt die Sportart Wakesurfen aus. Dennoch kann die Friedbergerin bereits einige Erfolge vorweisen. Gleich bei ihren ersten deutschen Meisterschaften holte sich die heute 20-Jährige Gold in der Frauenkonkurrenz. In diesem Jahr kamen weitere Erfolge hinzu. Der Höhepunkt steht demnächst an.

