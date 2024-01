Trotz Anlaufschwierigkeiten: Friedberger bringt sich für Paralympics in Stellung

Der Friedberger Leander Kress verlässt für seinen großen Traum seine Heimat. Der 22-Jährige träumt von den Paralympics 2026. Vieles ist neu für ihn.

Der Weg zu seinen Eltern ist weiter geworden, der Weg zur Skipiste dagegen deutlich kürzer. Der Friedberger Paraskifahrer Leander wohnt seit Sommer in Innsbruck. Um mit den besten der Welt mithalten zu können, hat der 22-Jährige diesen Schritt gewagt. Wie es dem Studenten in Tirol geht und wie er in die Saison gestartet ist. Ein Etappenziel auf dem Weg zu den Paralympischen Spielen hat er nun erreicht.

Dabei fing die Saison für den Friedberger nicht gerade optimal an. Bei einem Weltcup lag zu viel, bei einem anderen zu wenig Schnee. „In unserer Sportart kann man es sich nicht ausmachen. Wir sind von den Begebenheiten abhängig. Natürlich ist eine Absage schade, weil wir uns darauf vorbereiten, aber wir müssen das akzeptieren.“ So verzögerte sich der Saisonstart für Kress, der beim ersten Weltcup in St. Moritz mit seiner Leistung dafür zufrieden war. „Von den Platzierungen ist noch Luft nach oben, aber insgesamt war das völlig in Ordnung. Es lief besser als gedacht“, so Kress, dem im Alter von sieben Jahren der rechte Oberschenkel aufgrund einer Krebserkrankung amputiert werden musste. Die Amputation erfolgte mittels einer sogenannten Umkehrplastik. Sein Unterschenkel fungiert seither als Oberschenkel, das Sprunggelenk als eine Art Knie.

Weltcup-Auftakt: Leander Kress denkt ans Aufgeben

Kurz vor dem Weltcup-Auftakt sah es allerdings nicht gut aus. „Ich bin diese Strecke einmal heruntergefahren und habe nur versucht, nicht zu stürzen. Das war durch die vielen Wellen, blinde Tore hinter Kuppen und schwierige Tore auf dem Innenbeinschwung ziemlich anspruchsvoll. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr fahren. Mein Kopf hat total blockiert. Es hat einige Zeit gedauert, bis mein Team mich überreden konnte.“ Auf der Piste war davon dann weniger zu spüren, Kress fuhr unter die besten 15. „Es ist zwar noch Luft nach oben, aber es war ein tolles Gefühl, gerade weil ich meine Blockade überwinden konnte. Danach wollte ich gleich nochmals fahren.“ Bei den kommenden Rennen peilt Kress die Top Ten an.

Durch den Umzug nach Innsbruck hat der Paraskifahrer nun mehr Möglichkeiten zu trainieren. „Die Pisten sind sehr nah und außerdem kann ich mit einigen Teamkollegen trainieren, weil mehrere in Innsbruck wohnen. Das macht mehr Spaß und motiviert zusätzlich. So kann ich mich einfach professioneller auf die Rennen vorbereiten“, so Kress, der seine Eltern allerdings weniger oft sieht. „Das ist schade und natürlich vermisse ich meine Familie auch mal, aber so weit ist der Weg dann auch nicht“, so Kress, der Weihnachten und Silvester in der Heimat verbracht hat.

Friedberger Skifahrer will zu Paralympics 2026

Danach ging es direkt wieder ins Trainingslager. Neben dem Wohnort hat sich für den Friedberger noch etwas geändert. Seit Sommer haben Kress und seine Kameraden eine neue Trainerin. „Sie kommt aus dem Profisport und hat schon an Weltcups teilgenommen. Sie verlangt uns viel ab, geht aber auch neue Wege. Ich habe das Gefühl, dass mich das nach vorn bringt.“ Neben dem Krafttraining stehen auch viel Analyse auf dem Programm. „Wir sollen uns auf jeden einzelnen Schwung konzentrieren und die Bewegungen bewusst umsetzen. Wir setzen uns jetzt mehr mit der Materie auseinander. Das hilft mir, um besser zu werden“, so der Sportmanagement-Student.

Das große Ziel des 22-Jährigen sind die Paralympics 2026 in Cortina D´Ampezzo (Italien). Ein erstes Etappenziel hat der Friedberger bereits erreicht. Er wurde für die Weltcups in Japan nominiert. „Bis auf die Paralympics bin ich noch keine Rennen außerhalb Europas gefahren. Es ist wichtig, dass ich dabei.“ Auch wenn sich in dieser Saison noch nicht entscheidet, wer zu den Paralympics darf, will sich Kress schon jetzt zeigen. „Ich will mich anbieten und 2025 noch stärker präsentieren.“ Die endgültige Entscheidung fällt dann im Januar 2026 wenige Wochen vor den Spielen.

Für den Friedberger wären es die zweiten Paralympics. 2022 war er bereits in Peking am Start. „Das war toll, aber wegen Corona natürlich nur beschränkt zu vergleichen mit normalen Spielen. Allein deshalb möchte ich unbedingt nach Cortina. Das ist mein großes Ziel, für das ich alles geben werde.“ Die aktuelle Saison wird für Kress und Co. länger als sonst, denn bis Juni wird trainiert. Im April möchte der Friedberger bei den deutschen Meisterschaften zumindest einen nationalen Titel holen. Im kommenden Jahr will er schon bei der Weltmeisterschaft zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist.