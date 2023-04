Wintersport

21.04.2023

WM und Weltcup: Friedberger Leander Kress träumt von Olympia 2026

Der Friedberger Para-Skifahrer Leander Kress war auch in diesem Winter erfolgreich. Einer der Höhepunkte waren die Fahrten beim Weltcup im italienischen Cortina.

Plus Der Friedberger Para-Skifahrer Leander Kress feiert einen gelungenen Weltcup-Abschluss und träumt von den Paralympics 2026. Was sich zur neuen Saison ändert.

Von Sebastian Richly

Eine lange Saison neigt sich für Para-Skifahrer Leander Kress dem Ende zu. Noch zwei Trainingslehrgänge stehen bis Ende Mai auf dem Plan, dann ist Sommerpause für den Friedberger. Der 22-Jährige hat eine erfolgreiche Wintersportsaison hinter sich mit einem gelungenen Saisonabschluss. Wie seine Chancen für die Paralympics 2026 stehen und warum einer seiner Höhepunkte nichts mit Bestzeiten zu tun hat.

Wintersport Para-Skifahrer Leander Kress aus Friedberg nahm an den Paralympics in Peking teil. Foto: Christoph S�der/dpa

Vergangene Woche hatte Leander Kress einen ganz besonderer Termin. Es ging nicht um Platzierungen oder Zeiten, sondern um den guten Zweck. Der 22-Jährige brachte Kindern, die wie er früher einmal an Krebs gelitten haben, das Skifahren bei bzw. stand mit Tipps und Tricks parat: "Das mache ich jetzt seit drei Jahren. Es ist immer wieder schön. Ich kann etwas zurückgeben und den Kindern zeigen, dass man trotz einer Amputation alles machen und viel erreichen kann", so der Friedberger, dem im Alter von sieben Jahren der rechte Oberschenkel aufgrund einer Krebserkrankung amputiert werden musste. Die Amputation erfolgte mittels einer sogenannten Umkehrplastik. Sein Unterschenkel fungiert seither als Oberschenkel, das Sprunggelenk als eine Art Knie. "Mir hat das Skifahren sehr geholfen. Ich hoffe, ich kann den Kindern zeigen, was alles möglich ist."

