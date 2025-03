Zahlreiche Pokale für den TSC Mering

Jährlich werden bei der Gaumeisterschaft des Turngaus Augsburg die besten Geräteturnerinnen ausgezeichnet. In Stadtbergen gingen rund 300 Turnerinnen an die Geräte Sprungtisch, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden, der Lärmpegel in der Turnhalle war enorm und belastete Turnerinnen und Zuschauende gleichermaßen.

Den Anfang machten die Kürturnerinnen der Leistungsklasse 3. Paula Nusko, Jule Feuerstack, Helena Kandler und Anne Bachmann, alle 13 und 14 Jahre alt, mussten erstmalig in der Altersklasse bis 16 Jahre starten und schlugen sich dabei hervorragend. Paula, mehrjährige Gaumeisterin, zeigte erneut ihre Wettkampfstärke und turnte an allen vier Geräten ohne nennenswerte Patzer. Sie ließ 30 Konkurrentinnen hinter sich und siegte souverän mit 49,50 Punkten vor ihrer Turnfreundin Jule (48,15 Pkt.), die über Silber strahlte. Helena musste Stürze vom Barren und Balken hinnehmen und landete auf Platz 16, Anne, neu in der LK3, wurde 21.

Auch bei den 14- bis 16-Jährigen triumphieren zwei Meringerinnen

Emily Korda, Lara Kunze und Elise Anderle traten bei den Elfjährigen gegen insgesamt 52 Turnerinnen an. Alle drei zeigten ansprechende Pflichtübungen und landeten verdient auf den Plätzen sechs, elf und zwölf.

Icon Vergrößern Die Turnerinnen des TSC Mering von links: Marina Schiele, Lisa Dosch, Magdalena Finkenzeller (unten), Carla Zuccon, Juliane Haller, Paula Nusko, Jule Feuerstack, Sonja Ranz (zweite Reihe), Elise Anderle, Antonia Müller, Lara Kunze (dritte Reihe), Melina Fischer, Emily Korda, Helena Kandler (hinten; es fehlt: Anne Bachmann). Foto: Andreas Martin Icon Schließen Schließen Die Turnerinnen des TSC Mering von links: Marina Schiele, Lisa Dosch, Magdalena Finkenzeller (unten), Carla Zuccon, Juliane Haller, Paula Nusko, Jule Feuerstack, Sonja Ranz (zweite Reihe), Elise Anderle, Antonia Müller, Lara Kunze (dritte Reihe), Melina Fischer, Emily Korda, Helena Kandler (hinten; es fehlt: Anne Bachmann). Foto: Andreas Martin

In der Leistungsklasse 4 der 14- bis 16-Jährigen traten insgesamt 47 Turnerinnen an und erneut standen am Ende zwei Meringerinnen oben auf dem Treppchen. Magdalena Finkenzeller bestach durch ausgesprochen schön geturnte Kürübungen und freute sich riesig über ihren goldenen Pokal (48,55 Pkt.). Juliane Haller holte sich Silber und war glückselig (48,15 Pkt.). Haarscharf an Bronze schrammte Melina Fischer vorbei. Mit nur 0,25 Punkten Rückstand landete sie auf dem undankbaren vierten Platz, Sonja Ranz wurde Zehnte.

Gaumeisterschaft in Stadtbergen: Lisa Dosch siegt mit über 70 Punkten

Im letzten Durchgang am Nachmittag holte der TSC Mering den letzten goldenen Pokal des langen Wettkampftages nach Hause. Bei den 12- bis 13-Jährigen zog Lisa Dosch scheinbar mühelos an 59 Mitturnerinnen vorbei und siegte mit unglaublichen 70,25 Punkten. Mit dem vierten Platz verpasste auch Marina Schiele das Siegertreppchen nur knapp, Carla Zuccon landete auf dem 14. Platz und Antonia Müller erturnte sich Platz 27.

Um im Gau turnen zu dürfen, müssen alle Vereine eigene lizenzierte Kampfrichterinnen stellen. Paula Burg, Alexandra Himmelstoß, Elena Mächtle, Annika Mühlnickel und Patrizia Tränkl legten ihre Prüfungen erfolgreich ab und waren in Stadtbergen für den TSC im Einsatz. (AZ)