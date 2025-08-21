„Das Viertel ist wie abgesperrt!“: So geht es Anwohnern in St. Afra mit der B2-Baustelle

Vollsperrung herrscht wegen der Baustelle auf der B2 - und davon ist der Ortsteil Mering St. Afra besonders stark betroffen. Die Anwohner und Anwohnerinnen müssen über die gesamte Siedlung fahren, um beim Gewerbegebiet auf die B2 Richtung Merching abzubiegen. Wer nach Augsburg oder Friedberg möchte, muss die Umleitung über die Ottomühle bis zur RAN Tankstelle fahren. Der Bus fährt gar nicht mehr durch St. Afra, sondern hält nur noch an einer provisorischen Haltestelle beim Gewerbegebiet. Wir haben uns bei den Bürgern und Bürgerinnen in der Siedlung umgehört, wie es ihnen damit geht.
Mering
