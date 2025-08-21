Mering „Das Viertel ist wie abgesperrt!“: So geht es Anwohnern in St. Afra mit der B2-Baustelle

Wer pünktlich zur Arbeit will, muss früher aufstehen. Der Bus hält nur noch außerhalb des Ortsteils. Wer kein Auto hat, muss aufs Rad umsteigen. Bewohnerinnen und Bewohner erzählen.