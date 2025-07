Musical-Großprojekt „Whistle down the Wind“ begeistert am Gymnasium Friedberg

Vergangenen Dienstag feierte das Musical „Whistle down the Wind“ am Staatlichen Gymnasium Friedberg Premiere – und wurde zum emotionalen Höhepunkt des Schuljahres. Die Turnhalle wurde zur Bühne voller Klanggewalt, Lichtkunst und bewegender Momente, getragen von einer Schulgemeinschaft, die weit über sich hinauswuchs.

Das aufwändig inszenierte Musical basiert auf dem Roman von Mary Hayley Bell sowie der gleichnamigen Filmvorlage und wurde von Musical-Legende Andrew Lloyd Webber vertont, bekannt durch Klassiker wie „Cats“ oder „Das Phantom der Oper“. Das Stück gehört zu den seltener aufgeführten Musicals. Seine Uraufführung 1996 in den USA war ein solcher Misserfolg, dass es erstmal wieder abgesetzt wurde. Zum Erfolg verhalf zwei Jahre später ein Album, bei dem namhafte Künstlerinnen und Künstler die Songs interpretierten. Der Titel „No matter why“, interpretiert von der Popband Boyzone, wurde 1998 ein Nummer-ein-Hit in 19 Ländern. Der Erfolg übertrug sich dann auch auf das Musical selbst: Die zweite Premiere in London 1998 war wesentlich erfolgreicher.

Staatliches Gymnasium Friedberg führt anspruchsvolles Stück auf

Dass eine Schule ein derart anspruchsvolles Werk in dieser Intensität auf die Bühne bringt, ist außergewöhnlich – und gelingt dem Gymnasium Friedberg eindrucksvoll. Im Mittelpunkt steht die junge Swallow, gespielt von Lena Kramer, die mit ihren Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen lebt. Als die Kinder in einer Scheune auf einen verletzten, wortkargen Mann (Tobias Hartner) stoßen, halten sie ihn für Jesus höchstpersönlich – dabei ist er in Wahrheit ein entflohener Sträfling. Während das Dorf fieberhaft nach dem Flüchtigen sucht, entwickelt sich eine Beziehung voller Hoffnung, Zweifel und Glaube zwischen den Kindern und dem vermeintlichen Messias. Das Musical stellt große Fragen: Was bedeutet Glaube? Wie prägt Verlust unsere Wahrnehmung? Und wo endet kindliche Hoffnung und beginnt erwachsene Resignation?

Nicht nur die Handlung fesselte das Publikum, auch die detailreiche Technik machte Eindruck. Eine zweite Bühne wurde errichtet, unterstützt von komplexer Lichttechnik, ausgefeiltem Ton und sogar einer Nebelmaschine – umgesetzt von Schülern wie Philipp Tränkner und Samuel Prockl mit bemerkenswerter Professionalität.

Die ganze Schule stellt das Musical am Friedberger Gymnasium auf die Beine

Rund 190 Mitwirkende standen hinter der Produktion: Chöre, Orchester, Band, Theatergruppe, Technikteam und das P-Seminar „Schulmusical“. Unter der musikalischen Leitung von Stefan Immler, Barbara Emslander-Gayler und Maria Spicker sowie der Regie von Andreas Schriefer und Dorothee von Saldern entstand ein Ensemble, das an Professionalität kaum zu übertreffen war. Das P-Seminar kümmerte sich zudem um Organisation und Finanzierung – von Förderanträgen bis Sponsoring.

Theater-AG, Orchester, Unter-, Mittel- und Oberstufen-Chor – insgesamt rund 200 Mitwirkende haben gemeinsam ein Musical am Staatlichen Gymnasium Friedberg auf die Beine gestellt. Foto: Andreas Schriefer (Archivbild)

Für musikalischen Glanz sorgte das große Schulorchester, dessen Zusammenspiel mit Chor und Solisten Momente von West-End- oder Broadway-Atmosphäre entstehen ließ. Satt klingende Streicher, präzise Bläser und stimmgewaltige Sänger machten das Musical zu einem Erlebnis.

Schulleiterin Ute Multrus brachte es auf den Punkt: „Was Sie auf der Bühne sehen, ist nicht nur ein Musical. Es ist der Beweis, dass Schule mehr ist als Unterricht. Dass hier junge Menschen wachsen – nicht nur in Zentimetern, sondern auch in Können, Verantwortung und Selbstbewusstsein.“

Weitere Aufführung am Samstag „Whistle down the Wind“ wird am Samstag, 26. Juli, um 19 Uhr noch ein letztes Mal in der Sporthalle aufgeführt. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet 13,50 €. Kinder unter 10 Jahren sind frei.